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Aktüel

Hatay'da motosikletle seyir halindeki kişiler balkondan düşen halı yüzünden yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:50:40 -
Hatay'da motosikletle seyir halindeki kişiler balkondan düşen halı yüzünden yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'da seyir halindeki motosikletin önüne bir apartmanın balkonundan halının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Antakya ilçesinde, Cenk Mıdık'ın kullandığı motosikletin önüne Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Düzdiker Apartmanı'nın 4. katındaki dairenin balkonunda asılan halı düştü.

Halının düşmesiyle motosikletin dengesini kaybetmesi üzerine sürücü Mıdık ve arkasında bulunan Mehmet Mahlioğlu, yola savruldu.

Mıdık ve Mahlioğlu'nun yaralandığı kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mıdık, seyir halindeyken bir anda halının düştüğünü ve neye uğradıklarını şaşırdığını anlattı.

Olaydan hafif yaralı kurtuldukları için sevindiğini belirten Mıdık, "Allah'tan kafamızda kaskımız vardı. Çok şükür sağlığımız yerinde. Kask takmayan arkadaşlara kask takmalarını öneririm. Kaskın bir kez daha hayat kurtardığını öğrendim." dedi.

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