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Aktüel

Hatay'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına 23 Nisan hediyesi

2020-04-23 11:47:25 -
Hatay'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına 23 Nisan hediyesi

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balon, kek ve Türk bayrağı dağıtıldı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Ayazhan, çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla bir araya geldi.

Belediye araçlarından 23 Nisan'ı anlatan şarkıların çalındığı etkinlikte, Yavuz ve Ayazhan çocuklara balon, kek ve Türk bayrağı hediye etti.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, bugün bayramı tarım işçilerinin çocuklarıyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum. Herkesin evde olduğu saatte bizler de buraya gelerek onlarla farklı bir duygu yaşadık." diye konuştu.

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