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Aktüel Hatay'da meslek odalarından "1 hafta iş yeri kapatma" tavsiyesi
Aktüel

Hatay'da meslek odalarından "1 hafta iş yeri kapatma" tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:31:06 -
Hatay'da meslek odalarından "1 hafta iş yeri kapatma" tavsiyesi

HATAY (AA) - Hatay'da ticaret, esnaf ve borsa odaları, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle işletmelere "1 hafta iş yeri kapatma" tavsiyesinde bulundu.

Odalardan yapılan ortak basın açıklamasında, Kovid-19 salgınının kentte ve Türkiye genelinde hızla yayıldığı kaydedildi.

Hatay'ın en çok vaka artışı yaşanan iller arasına girdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık çalışanlarına yardımcı olmak, çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, Hatay Esnaf Odaları Birliği ve birliğe bağlı odalar, kentteki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları olarak iş bu tavsiye kararını alıyoruz. Gıda üretimi yapan, toptan ve perakende satışını yapan iş yerleri hariç olmak üzere, 7 Aralık Pazartesi tarihinden başlamak kaydıyla 1 hafta boyunca iş yerlerimizi kapatıp hem kendimiz hem de çalışanlarımız olarak evimizde izole olunmasını, böylelikle sosyal hareketliliğin azaltılmasını tüm esnaf ve tacirlerimize tavsiye ediyoruz. Böylelikle salgınla mücadele sürecine hep birlikte katkı vermiş olacağız. Önce sağlık, önce yaşam."

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