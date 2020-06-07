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Aktüel

Hatay’da masaj salonlarına operasyon 21 kadın gözaltına alındı

Hatay’da masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19’u yabancı uyruklu 21 kadın gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 01:14:03 -
Hatay’da masaj salonlarına operasyon 21 kadın gözaltına alındı

Hatay’da masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19’u yabancı uyruklu 21 kadın gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında bulunan masaj salonlarına operasyon düzenledi. yabancı uyruklu kadınların masaj salonlarında kaçak olarak çalıştırıldığını tespit eden polis


oturum ve çalışma izni bulunmayan ve pasaportlarının süresi geçmiş olan 19’u yabancı uyruklu 21 kadını gözaltına aldı.


İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Yabancı uyruklu kadınların adli işlemlerin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi.

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