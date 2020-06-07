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Aktüel

Hatay'da masaj salonlarına operasyon: 21 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 00:48:52 -
Hatay'da masaj salonlarına operasyon: 21 gözaltı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu 21 kadın gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların masaj salonlarında kaçak olarak çalıştırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, oturum ve çalışma izni bulunmayan 19'u yabancı uyruklu 21 kadını gözaltına aldı.

Yabancı uyruklu kadınların adli işlemlerin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi.

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