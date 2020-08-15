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Aktüel

Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:07:03 -
Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Yukarıokçular Mahallesi'nde bulunun makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 10 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Alevler, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.

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