Hatay'da mahalleyi dehşete düşüren olay! Balkon korkuluğunda asılı halde bulundu
Ayrılmak isteyen eşini yaraladıktan sonra başına silahla ateş eden koca, balkon korkuluklarına asılı halde kanlar içinde bulundu.27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:59
Muradiye Mahallesi’nde yaşayan İsmail Ç., bir süre ayrı yaşadığı ve sonra barıştığı eşi Hülya Ç. ile yeniden kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle evde tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ç., silahla önce eşini kolundan sonra kendisini başından vurdu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İsmail Ç'nin getirdiği cinnet sonrası görüntüleri ortaya çıktı.
BALKON KORKULUĞUNDA ASILI KALDI
Görüntülerde, balkon korkuluğundan belden yukarısı sarkan İsmail Ç.'nin başından kanlar aktığı ve yanına gelen bir kadının onu tutarak beklediği görülüyor.
Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı görüntülerde balkondan asılı olduğu yerden indirilen gence sağlık ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor.
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