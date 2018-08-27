THY - Trabzon
0553 313 94 23

Hatay'da mahalleyi dehşete düşüren olay! Balkon korkuluğunda asılı halde bulundu

Ayrılmak isteyen eşini yaraladıktan sonra başına silahla ateş eden koca, balkon korkuluklarına asılı halde kanlar içinde bulundu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:59
Hatay'da mahalleyi dehşete düşüren olay! Balkon korkuluğunda asılı halde bulundu

Muradiye Mahallesi’nde yaşayan İsmail Ç., bir süre ayrı yaşadığı ve sonra barıştığı eşi Hülya Ç. ile yeniden kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle evde tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ç., silahla önce eşini kolundan sonra kendisini başından vurdu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İsmail Ç'nin getirdiği cinnet sonrası görüntüleri ortaya çıktı.

BALKON KORKULUĞUNDA ASILI KALDI

Görüntülerde, balkon korkuluğundan belden yukarısı sarkan İsmail Ç.'nin başından kanlar aktığı ve yanına gelen bir kadının onu tutarak beklediği görülüyor.

Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı görüntülerde balkondan asılı olduğu yerden indirilen gence sağlık ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:59
  1. hatay
  2. koca
  3. cinnet
  4. intihar
  5. cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nokia'ya 500 milyon dolarlık dev kredi!
    1. Nokia'ya 500 milyon dolarlık dev kredi!
    2. Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin..
    3. Deniz otobüsünde cenin dehşeti!
    4. Sıkışan fermuarları açmak için ne..
    5. Çim lekesinden bu yöntemlerle kurtulun
    6. 3 büyüklere müjde! Nuri ve Kagawa...
    7. Aileler dikkat! Bonzai bitti yeni..
    8. Rahim ağzı iltihabı kısırlığa neden..
    9. ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda!
    10. Rusya’dan Amerika’ya yaptırım tepkisi
    11. Rize'den Trabzon'a kadar gitmişti.....
    12. Cumartesi anneleri AK Parti'yi..
    13. Bursa’da traktör kazası: 1 kişi öldü
    14. Trabzonspor resmen duyurdu!
    15. Karabük’te seyir halindeki otomobil..
    16. Albayrak açıkladı! Türkiye ve Fransa..
    17. Gayrimenkulde tarihi kampanya yarın..
    18. Hatay'da mahalleyi dehşete düşüren..
    19. Birleşmiş Milletler Güvenlik..
    20. Rize’den Trabzon’a yüzen boğanın..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk