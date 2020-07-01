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Aktüel

Hatay'da kumar oynanan iş yerindeki 32 kişiye sosyal mesafe cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:02:59 -
Hatay'da kumar oynanan iş yerindeki 32 kişiye sosyal mesafe cezası

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynanan iş yerindeki 32 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbar edilen iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 32 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Ayrıca, kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye de 1225'er lira ceza kesildi.

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