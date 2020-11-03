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Aktüel Hatay'da Kovid-19 tespit edilen evler karantinaya alındı
Aktüel

Hatay'da Kovid-19 tespit edilen evler karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:59:25 -
Hatay'da Kovid-19 tespit edilen evler karantinaya alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bazı evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşları salgından korumak ve yayılımını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Murat Kütük başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.

Toplantıda, Mızraklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde koronavirüs tespit edilen bazı evlerin 12 Kasım'a kadar karantinaya alınması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

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