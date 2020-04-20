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Aktüel

Hatay’da korona virüs tedavisi tamamlanan iki hasta alkışlarla taburcu oldu

Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören 65 yaşında ki Müfit Ekinci ve eşi 59 yaşında ki Ayhan Ekinci alkışlarla taburcu oldu.

2020-04-20 20:39:21 -
Hatay’da korona virüs tedavisi tamamlanan iki hasta alkışlarla taburcu oldu

Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören 65 yaşında ki Müfit Ekinci ve eşi 59 yaşında ki Ayhan Ekinci alkışlarla taburcu oldu.


Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne 18 Mart’ta öksürük, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı ile başvuran 65 yaşında ki Müfit Ekinci ile 20 Mart’ta aynı şikayetlerle hastaneye gelen eşi Ayhan Ekinci’nin yapılan tetkikler sonucu korona virüs olduğu anlaşıldı. Müfit Ekinci 22 Mart, eşi Ayhan Ekinci ise 24 Mart tarihinde yoğun bakım ünitesini alınırken, Müfit Ekinci 22 gün, eşi Ayhan Ekinci ise 13 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.


Tedavilerinin ardından iyileşen Müfit Ekinci ve eşi Ayhan Ekinci sağlık personellerinin alkışları ile taburcu oldu. Müfit Ekinci sağlık personellerine teşekkür ederek ‘buraya ölü olarak geldim, önce Allah’ın sonra sizlerin sayesinde sağ olarak çıkıyorum. Tüm herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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