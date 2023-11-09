Hatay'da korkutan deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan saha açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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AFAD'tan yapılan açıklamada ise henüz olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.