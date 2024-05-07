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Gündem Hatay'da korkunç olay
Gündem

Hatay'da korkunç olay

Yeniakit Publisher
2024-05-07 11:32:00 -
Hatay'da korkunç olay

Hatay'da sahilde erkek cesedi bulundu. Bölgeye 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Deniz Mahallesi'nde kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

 

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