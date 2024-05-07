Hatay'da korkunç olay
Hatay'da sahilde erkek cesedi bulundu. Bölgeye 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.
Deniz Mahallesi'nde kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.