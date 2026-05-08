CHP’li başkanlar uçaktan inmeyip otelden toplanırken! Bizi arayanlar açılışta şantiyede bulur

Düzce'de hayata geçirilen 3 bin 800 metrekare alan ve 144 tezgah kapasitesine sahip pazaryeri ve fuar alanı hem esnaf hem de vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Açılışta konuşan Düzce Belediye Başkanı Özlü Cedidiye Kent Meydanı inşaatında yaşanan çökme olayı ile ilgili açıklamada bulundu. Özlü "Cedidiye Kent Meydanı Projemizin 2. etabında betonu dökümü sırasında kalıp kayması meydana geldi. 8 metrelik bir alanda küçük çaplı bir sıkıntı oluştu. Bu küçük kaza sonrasında birileri yine sahneye çıktı. ‘Mal bulmuş mağribi gibi' gereksiz sözler dolaşıma sokuldu. Ben bunlara sadece şunu söylüyorum: Bu kadar çok sayıda projeyi aynı anda yapmaya çalışırken; Düzce adeta bir şantiyeye dönmüşken, bu küçük kaza bizim nazarlığımız olsun. Dün olay yaşandı bugün temizlendi ve çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizi arayanlar açılışta bulur, şantiyede bulur" sözleri ile konuşmasını sürdüren Faruk Özlü, "Bizim işimiz laf değil, dedikodu değil, iş yapmaktır. Bugün burada açılışını yaptığımız Tuhafiyeciler Pazarı; bizim iş yapma, millete hizmet etme anlayışımızın somut bir sonucudur. Bu alanı ayda üç gün kadın üreticilerimize ücretsiz olarak tahsis edeceğiz. Burası çok fonksiyonlu, kompleks bir yapıdır. Bizim Düzce'de yaptığımız her projenin arkasında bir felsefe, bir öngörü, bir gelecek hayali vardır. 100 temel projemizin her biri;

Düzce'nin geleceğine attığımız imzamızdır. Bildiğiniz gibi; 2026 yılını Düzce için hamle yılı ilan ettik. Geçtiğimiz yıllar boyunca ektiğimiz tohumları; artık biçmeye başlıyoruz. Bundan sonra da yeni temeller atmaya, yeni açılışlar yapmaya devam edeceğiz. Sırada Anıt Eser'in temel atma töreni var" şeklinde konuştu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise konuşmasında, her hafta ya bir açılış yaptıklarını ya da temel attıklarını belirterek, "Vakitle yarışarak bu eserleri kazandıran başkanımıza teşekkür ediyoruz. Son seçimde bizim bir sözümüz vardı; kendini değil, kentini düşünen başkan. Arkasında kriz değil, iz bırakan başkan. Allah razı olsun kendisinden, sizin huzurunda teşekkür ediyorum. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Burası sadece bir pazaryeri değil, fuar merkezi ve aynı zamanda Allah korusun bir afet olduğunda toplanma merkezi. Aslında tek yönlü bir proje değil, vizyon konularak yapılan bir projedir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, yeni pazaryerinin çok kısa sürede hizmete hazır hale geldiğine dikkat çekerek, "Çok önemli ve ihtiyacı karşılayacak bir yapı burası. Sadece pazaryeri değil, bir fuar alanı da oldu. Yakın zamanda da tarım fuarı olacak inşallah. Düzce'nin turizmi ve gelişmesi için çok önemli bir yer. Buradaki tüm esnaflara hayırlı, uğurlu olsun. Bakanımıza özellikle fuar alanı konusunu da hallettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan dua ve kurdele kesimi sonrası Faruk Özlü ve protokol üyeleri tuhafiyeciler pazarını gezerek esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.