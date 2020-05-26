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Yerel

Hatay’da korkunç manzara! Yüksek gerilim hattı direğinde asılı halde bulundu

Hatay’da 35 yaşında bir kişinin cesedi, yüksek gerilim hattı direğinde iple asılı halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:37:00 -
Hatay’da korkunç manzara! Yüksek gerilim hattı direğinde asılı halde bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Samet B.'nin (35), yüksek gerilim hattı direğinde asılı cesedi bulundu.

İlçeye bağlı İsmet İnönü Mahallesi kırsalındaki yüksek gerilim hat direğine iple asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler, cesedin Samet B.'ye ait olduğunu tespit etti. İntihar ettiği düşünülen Samet B.'nin cesedi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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