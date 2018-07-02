Hatay'da köpeği taşlayarak öldürdüler

Olay, Hatay'ın Payas İlçesi Karacami Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde toptan su satışı yapılan Seda Yılmaz'a ait işyerinde gece geç saatlerde yaşandı. İşyeri önüne gelen 4 kişi, yaklaşık 3 yıldır koruma amaçlı dükkan önüne bağlı tutulan köpeği, kafasına taşla vurarak öldürdükten sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı.





İşyeri sahibi Yılmaz, sabah dükkana geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştığını söyleyerek bu vahşeti yapanların biran önce bulunmasını istedi. İlçe emniyet müdürülüğü ekipleri, güvenlik kameralarını da tarayarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

İHA