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Aktüel

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:33:44 -
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 4 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fatih Y'nin kullandığı 80 KP 144 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Demrek mevkisinde kontrolden çıkarak seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Fatih Y. ile aynı otomobil içerisindeki İdris K, Halil İ. ve Ali K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.



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