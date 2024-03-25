Hatay’da konteyner kente açılan atölye, kadınları meslekle tanıştırıyor

Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle açılan iş atölyelerindeki kurslar sayesinde kadınlar, deprem psikolojisinden uzaklaşıyor. Malzemelerin ücretsiz verildiği kurslara katılan 350 depremzede kadın, burada yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Halkla İlişkiler Sorumlusu İpek Merve Döğel, 11 aydır depremzede kadınlara psikolojik ve ekonomik destek sağlamak amacıyla çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.

Döğel, kurslar sayesinde kadınların hem meslek öğrendiğini hem de ekonomik kazanç sağladığını dile getirdi. Kurslarda kadınların güzel vakit geçirdiğini ve sosyalleştiğini ifade eden Döğel, şöyle konuştu: “Farklı branşlarda birçok kurs atölyelerimiz mevcut. Şu an aktif olarak 350 kursiyerimiz var. Kadınlarımız kurslarımızda hem meslek ediniyorlar hem kafalarını dağıtıyorlar hem de psikolojik olarak çok rahatlıyorlar. Depremzede kadınlarımızdan geri dönüşler çok güzel. ‘Bir an olsun nefes aldığımı hissettim’ diyorlar. Burada çok mutlu olduklarını hissediyorum.”

Döğel, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri KOMEK satış ofislerinde ve internet siteleri üzerinden satarak tüm geliri kadınlara verdiklerini söyledi.

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