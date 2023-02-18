Hatay’da kentsel dönüşümü Barış Atay ve kışkırttığı sol örgütler engellemiş!

Hatay’ın İskenderun ilçesi depremin en sert vurduğu ve en ağır hasar bıraktığı noktalardan biri… 2013 yılında Hatay İskenderun’da riskli mahallelerin belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

Ancak burada sol örgütlerin kışkırtmalarına TİP’li Barış Atay başta olmak üzere birçok muhalif destek verdi ve bu çalışma yapılamadı.

Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Riskli mahalle’ kararını iptal etti. Sol örgütler ve Barış Atay’ın başını çektiği muhalifler galibiyet naraları atarken bu mahallelerde kentsel dönüşüm gerçekleşemedi ve depremde büyük yıkım yaşandı.

