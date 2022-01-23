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Spor Hatay'da kazanan çıkmadı
Spor

Hatay'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İki takım, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 15:29:00 -
Hatay'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor işe Çaykur Rizespor, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Hatayspor bu sonuçla puanını 36'ya çıkarırken, Çaykur Rizespor puanını 22'ye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 6 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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