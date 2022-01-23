Hatay'da kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İki takım, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor işe Çaykur Rizespor, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Hatayspor bu sonuçla puanını 36'ya çıkarırken, Çaykur Rizespor puanını 22'ye yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 6 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Adana Demirspor'u ağırlayacak.