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Aktüel

Hatay'da kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:07:45 -
Hatay'da kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

HATAY (AA) - Hatay'da, kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücünün yardımına itfaiye ekibi koştu.

Alınan bilgiye göre, Orhan B. idaresindeki 31 ACY 368 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ yolunda, Menekşe S'nin kullandığı 27 D 0642 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Orhan B, otomobilde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı otomobilden çıkaramayınca itfaiye ekibinden yardım istedi.

İtfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Orhan B, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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