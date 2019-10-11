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Hatay'da kamyonun çarptığı kişi öldü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

11 Ekim 2019 Cuma 14:49
Hatay'da kamyonun çarptığı kişi öldü

H.S'nin kullandığı kamyon, Kurtlusoğuksu Mahallesi yakınlarında Mustafa Bozoğlan'a (37) çarptı. 

Bozoğlan, kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. 

Kamyon sürücüsü H.S. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:49
  1. Kırıkhan Devlet Hastanesi
  2. Kurtlusoğuksu Mahallesi

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