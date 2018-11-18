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Hatay'da kamyon dehşeti! Taraladaki işçilerin üzerine devrildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde freni patlayak tuğla yüklü bir kamyon, yol kenarındaki tarlada çalışan Suriyeli işçilerin üzerine devrildi.

18 Kasım 2018 Pazar 16:52
Hatay'da kamyon dehşeti! Taraladaki işçilerin üzerine devrildi

Hatay'da freni patlayan bir hafriyat kamyonu, tarlaya uçtu. Kamyonun arkasında bulunan tuğlalar ise tarlada çalışan Suriyelilerin üzerine devrildi.

Kaza, Yayladağı ilçesinin Avcılar Çeşmesi ve Gümrük mevkisinde meydana geldi. Sinan Coşkun'un kullandığı kamyonun freni patladı. Kontrolü kaybolan kamyon, önce seyir halindeki otomobile çarparken daha sonra da 4 kilometre ilerledikten sonra Gümrük mevkisindeki tarlaya uçtu. Devrildikten sonra küçük çaplı yangın çıkan kamyonun arkasında bulunan tuğlalar da tarlada çalışan 2 Suriyelinin üzerine düştü. İsimlerine öğrenilemeyen Suriyelilerden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer Suriyelinin kolunda ve ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazada kamyon şoförü Coşkun ve yanındaki kimliği belirsiz Suriyeli bir kişi sıkıştıkları yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ilk yardım ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar Hatay Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 16:52
  1. Hatay
  2. Yayladağı
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  6. Yaralılar var

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