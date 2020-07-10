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Aktüel

Hatay'da husumetlisini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:24:00 -
Hatay'da husumetlisini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinde dün akşam M.S, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen T.U'yu av tüfeğiyle vurdu.

Yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan T.U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı M.S. av tüfeğiyle jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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