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Aktüel Hatay'da hasta nakil aracının sürücüsünü darbettiği ileri sürülen zanlı yakalandı
Aktüel

Hatay'da hasta nakil aracının sürücüsünü darbettiği ileri sürülen zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:31:33 -
Hatay'da hasta nakil aracının sürücüsünü darbettiği ileri sürülen zanlı yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün Kovid-19 tanısı konan kişiyi evinden almaya giden hasta nakil aracının şoförünü darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Dün, Kovid-19 hastasını evinden almak için Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken kendisine yol vermeyen otomobilin sürücüsü Davut D. ile tartıştıktan sonra darbedildiğini öne süren Kırıkhan Belediyesine ait hasta nakil aracının şoförü Mustafa Başbay'ın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirledikleri Davut D'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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