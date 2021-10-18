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Yerel Hatay'da görülen köpek balığı şoke etti! O anlar anbean kaydedildi
Yerel

Hatay'da görülen köpek balığı şoke etti! O anlar anbean kaydedildi

Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında balıkçıların fark ettiği köpek balığı görenleri şoke etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 22:35:00 - 2021-10-18 23:02:10

Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina köpek balığı heyecana yol açtı.

Hataylı balıkçılar Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi açıklarında balık tutarken deniz yüzeyinde bir balina köpek balığının yüzgecini fark etti.

Balıkçılar o anları kaydetti

Balıkçılar cep telefonuyla köpek balığını görüntülemeye başladı.

Bir süre balıkçı teknesinin çevresinde yüzen balina köpek balığı daha sonra gözden kayboldu.

Balıkçılar, bölgede ilk defa böyle bir tür köpek balığı ile karşılaştıklarını belirttiler.

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