Hatay'da fırtına felaketi: 5 tekne ve 1 yat alabora oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece boyunca etkili olan şiddetli fırtına, Balıkçı Barınağı'nda büyük hasara yol açtı. Kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora olarak suya gömüldü. Batan tekneler, balıkçıların ve belediye ekiplerinin vinç destekli çalışmasıyla sudan çıkarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtına, İskenderun Balıkçı Barınağı'nda ciddi zarara neden oldu.
Gece boyunca etkisini sürdüren şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar, barınakta demirli bulunan teknelerin irtibat halatlarını kopardı ve teknelerin devrilmesine yol açtı.
6 DENİZ ARACI SUYA GÖMÜLDÜ
Fırtınanın şiddetine dayanamayan toplam 5 balıkçı teknesi ile 1 yat alabora olarak suya gömüldü.
Sabah durumu fark eden balıkçılar, hemen barınağa gelerek teknelerini kurtarmak için çalışmalara başladı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ve vinçler yardımıyla devrilen tekneler, zarar görmüş halde teker teker sudan çıkartıldı.
Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.