Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Yusuf A. iradesindeki 46 PD 381 plakalı beton mikseri, İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda, Ramazan E'nin kullandığı 33 DR 700 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Fuat Eksin (16), olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fuat Eksin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.