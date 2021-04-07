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Yerel Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 17:22:00 -
Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yusuf A. iradesindeki 46 PD 381 plakalı beton mikseri, İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda, Ramazan E'nin kullandığı 33 DR 700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Fuat Eksin (16), olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fuat Eksin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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