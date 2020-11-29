Hatay’da fay hattı nereden geçiyor? Hatay son dakika deprem

Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Rasim Can, olası bir Hatay depremine ilişkin olarak önemli açkılamalarda bulundu. Hatay’da şiddetli depremlerin yaşanabileceğinin altını çizen Rasim Can, ”Hatay´da geçmişe baktığımızda çok şiddetli depremler yaşanmış, yine yaşanabilir. Jeoloji profesörleri Hatay´da yaşanabilecek olası bir depremin büyüklüğünü Hatay´ın geçmişinde yaşadığı büyük depremleri referans alarak söylüyor. Geriye baktığında Hatay´da onlarca deprem var. Geçmişte 8 tane şiddetli depremin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu daha önce vardı, yarın da olacak. Bu yüzden yüksek katlı binaların gözden geçirilmesi lazım." diye konuştu.

Hatay’da fay hattı nereden geçiyor?

Rasim Can, Hatay´ın 3 tehlikeli fay hattı üzerinde bulunduğunu ve en son kırılmanın 1997 yılında Serinyol- Gülderen mevkisinde olduğunu söyledi. Hatay´daki üç fay hattından birinin ölüdeniz fayı olduğunu belirten Can, "Bu fay daha tehlikeli. Bu fay Kızıldeniz´den gelip, Samandağ sahilinden çıkıp Antakya, Hacıpaşa ve Amik Ovası'na kadar uzanıyor.” dedi.

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