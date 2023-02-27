Hatay'da fabrikada yangın
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikadan patlama sesleri yükselirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler tüm binayı sardı
Yangın, iş yerinde bulunan plastik kasaların yanmasıyla büyüdü. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.
Çok sayıda ekip sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, fabrikadan patlama sesleri yükseliyor. Yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi.