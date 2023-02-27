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Yaşam Hatay'da fabrikada yangın
Yaşam

Hatay'da fabrikada yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikadan patlama sesleri yükselirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 20:51:00 -
Hatay'da fabrikada yangın

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler tüm binayı sardı

Yangın, iş yerinde bulunan plastik kasaların yanmasıyla büyüdü. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, fabrikadan patlama sesleri yükseliyor. Yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi.

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