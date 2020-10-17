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Aktüel Hatay'da evinin banyosunda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı
Aktüel

Hatay'da evinin banyosunda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:26:32 -
Hatay'da evinin banyosunda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinin banyosunda Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sutaşı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin banyosunda saksılara ekili 17 kök, bahçede de bir kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ev sahibi M.S.İ. gözaltına alındı.

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