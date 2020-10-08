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Aktüel Hatay'da evini "silah atölyesine" çeviren kişi gözaltına alındı
Aktüel

Hatay'da evini "silah atölyesine" çeviren kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:21:05 -
Hatay'da evini "silah atölyesine" çeviren kişi gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde, evinde izinsiz silah tamiratı yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoncadüzü Mahallesi'nde bir kişinin evinde izinsiz şekilde silah tamir ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bir bölümü "silah tamiri atölyesine" çevrilmiş evin sahibi O.C'yi gözaltına aldı.

Evde, 2 tabanca, şarjör, mermi, av tüfeği ve sökülmüş silah parçaları ile bakım ve onarımda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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