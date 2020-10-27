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Aktüel Hatay'da engellenen terör saldırısı sonrası kurban kesildi
Aktüel

Hatay'da engellenen terör saldırısı sonrası kurban kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:20:36 -
Hatay'da engellenen terör saldırısı sonrası kurban kesildi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde güvenlik güçlerinin dikkati ve ısrarlı takibi sonucu engellenen terör saldırısının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kurban kesildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, terör operasyonu sonrası İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde program düzenlendiği belirtildi.

Vatan ve milletin selameti ve bekası için dua edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde vuku bulan hain terör saldırısı esnasında kahraman güvenlik güçlerimizin güç ve kabiliyetleriyle hain teröristlerin kısa sürede etkisiz hale getirilmesi ve bu süreçte herhangi bir can ya da mal kaybının olmamasından dolayı Yüce Allah'a şükür etmek ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür etmek amacıyla bir araya gelen protokol üyeleri, İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci'nin eşliğinde kutsal vatanımızın ve necip milletimizin selameti ve bekası için dua etmesinin akabinde 7 adet kurban kesimi yapıldı."

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