Hatay’da El Nusra üyesi yakalandı
Hatay’da, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmek isteyen ve terör örgütü El Nusra üyesi olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:18
Reyhanlı ilçesi Suriye sınırında Reyhanlı İlçe Jandarma ve istihbarat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, ülkeye yasa dışı yollarla girmek isteyen ve terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan H.K.A. isimli Türk vatandaşı, Reyhanlı’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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