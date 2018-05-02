Hatay’da El Nusra üyesi yakalandı

Reyhanlı ilçesi Suriye sınırında Reyhanlı İlçe Jandarma ve istihbarat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, ülkeye yasa dışı yollarla girmek isteyen ve terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan H.K.A. isimli Türk vatandaşı, Reyhanlı’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.