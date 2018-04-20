THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

20 Nisan 2018 Cuma 22:11
Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İlçe jandarma ekipleri Babatorun Mahallesi'nde,  Türkiye'den Suriye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan iki kişiyi fark etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan F.B. (26) ve N.B. (27) gözaltına  alındı. Amca çocukları oldukları ve terör örgütü El Nusra'ya katılmak için  kaçak yollarla Suriye'ye gitmeye çalıştıkları tespit edilen iki kişi,  jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:11
  1. pil
  2. Telsiz
  3. Afrin
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed, kimyasal silah maddelerini Belçika'dan almış!
    1. Esed, kimyasal silah maddelerini..
    2. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
    3. Twitter dünya genelinde çöktü
    4. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
    5. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
    6. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
    7. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
    8. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
    9. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
    10. ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını..
    11. Kanserin vücutta yayılmasına yol açan..
    12. Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti..
    13. Arda Turan'ın gecesinde Başakşehir..
    14. Şenol Güneş'ten hastane sonrası ilk kare
    15. Kadını nasıl bilirsiniz?
    16. Fransa Cezayirli imamı sınır dışı etti
    17. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    18. Bolu'da hurdaya dönen TIR'dan hafif..
    19. Kayseri'de sahibi olduğu arazide ölü..
    20. CHP seçimlere ne zaman hazır olur?
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz