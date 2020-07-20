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Aktüel

Hatay'da drift yapan sürücüye 6 bin 561 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-20 11:54:32 -
Hatay'da drift yapan sürücüye 6 bin 561 lira ceza

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konularak toplam 6 bin 561 lira para cezası kesildi, aracı da trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pac Meydanı'nda bir aracın "drift" attığı ihbarı üzerine bölgede araştırma yaptı.

Aracı plakasından tespit ederek durduran polis, sürücü F.B'ye uyarı ve ikazlara uymamaktan 288 lira, trafiği tehlikeye düşürmekten 132 lira, drift yapmaktan 6 bin 141 lira para cezası yazdı.

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreli el konulurken, otomobilde aynı süreyle trafikten men edildi.

Bu arada drift anları da cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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