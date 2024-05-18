  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hatay’da DEAŞ operasyonu
Gündem

Hatay’da DEAŞ operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-05-18 01:44:00 -
Hatay’da DEAŞ operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Mayıs tarihinde İskenderun’da belirlenen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; Y.A., M.A., Z.A.H., F.A., M.E.H., M.A., M.E.M., C.K., N.G. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, 17 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep ve Hatay Meclis Üyeleri karar verdi: Gaziantep ve Hatay tarihi karara imza attı
Gaziantep ve Hatay Meclis Üyeleri karar verdi: Gaziantep ve Hatay tarihi karara imza attı

Gündem

Gaziantep ve Hatay Meclis Üyeleri karar verdi: Gaziantep ve Hatay tarihi karara imza attı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatay'da caddeler göle döndü
Hatay'da caddeler göle döndü

Yaşam

Hatay'da caddeler göle döndü

Skandal iddia: Edgar Ie kendisi yerine ikiz kardeşini maçlara çıkarmış!
Skandal iddia: Edgar Ie kendisi yerine ikiz kardeşini maçlara çıkarmış!

Spor

Skandal iddia: Edgar Ie kendisi yerine ikiz kardeşini maçlara çıkarmış!

Erdoğan’ın o konuşmayı izlerken "Ben sana ne söyledim, sen ne yaptın" dediğinden eminim! "Dilerim bu kez aynı hatayı yapmaz"
Erdoğan’ın o konuşmayı izlerken “Ben sana ne söyledim, sen ne yaptın” dediğinden eminim! “Dilerim bu kez aynı hatayı yapmaz”

Medya

Erdoğan’ın o konuşmayı izlerken “Ben sana ne söyledim, sen ne yaptın” dediğinden eminim! “Dilerim bu kez aynı hatayı yapmaz”

Çoğumuz bu hatayı yapıyoruz! Çok fazla kahve içenler bu uyarı size geldi
Çoğumuz bu hatayı yapıyoruz! Çok fazla kahve içenler bu uyarı size geldi

Sağlık

Çoğumuz bu hatayı yapıyoruz! Çok fazla kahve içenler bu uyarı size geldi

Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...
Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

Spor

Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...
Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

Spor

Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı 5 yılda zengin edecek formülü açıkladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı 5 yılda zengin edecek formülü açıkladı

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın, dolar ve borsa yerine vatandaşı zengin edecek yatırım aracını açıkladı.
Darbeci Çetin Doğan'ın avukatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit! 'Hesap soracağız'
Gündem

Darbeci Çetin Doğan'ın avukatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit! 'Hesap soracağız'

Darbeci Çetin Doğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedilmesini Halk TV canlı yayınında değerlendiren avukat Celal Ülgen,..
Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı
Gündem

Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı

Yaşanan başörtüsü düşmanlığının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalan cezalarını kaldırdığı 28 Şubat davası hükümlüleri eski generaller Erol Özkas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23