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Aktüel Hatay'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Aktüel

Hatay'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:19:58 -
Hatay'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Amanos Dağları etekleri ve Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Amanos Dağları eteklerindeki Payas ilçesi Sincan bölgesinde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 3 helikopter ve 10 arazözle müdahale edilerek ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yayladağı Ayışığı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ise Yayladağı Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanı ile çalılık alan zarar gördü.


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