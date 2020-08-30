Hatay'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
HATAY (AA) - Hatay'ın Amanos Dağları etekleri ve Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü.
Amanos Dağları eteklerindeki Payas ilçesi Sincan bölgesinde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 3 helikopter ve 10 arazözle müdahale edilerek ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yayladağı Ayışığı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ise Yayladağı Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanı ile çalılık alan zarar gördü.