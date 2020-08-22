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Aktüel Hatay'da çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
Aktüel

Hatay'da çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Söndürme çalışmalarına Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile asker ve polisler de katıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 14:24:06 -
Hatay'da çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter ve 5 arazöz gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Söndürme çalışmalarına, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile ilçede görevli asker ve polisler de katıldı.

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