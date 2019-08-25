Hatay’da bitki örtüsü ve zeytinlik yangını çıktı Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını çıktı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını çıktı.

Yangın, ilçeye bağlı Karlısu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevler, zeytinlik alanlara da sıçradı. Antakya Orman İşletme Ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, 3 hektarlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunuyor.

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