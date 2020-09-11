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Aktüel Hatay'da bir mahallede uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Aktüel

Hatay'da bir mahallede uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:52:53 -
Hatay'da bir mahallede uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinaya son verildi.

Altınözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 4 Eylül'de Kozkalesi Mahallesi'nde salgınla mücadele kapsamında tedbir amaçlı uygulanan karantina uygulaması, 11 Eylül itibarıyla kaldırıldı. Kozkalesi Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.''



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