Hatay'da bir mahallede uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinaya son verildi.
Altınözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
''İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 4 Eylül'de Kozkalesi Mahallesi'nde salgınla mücadele kapsamında tedbir amaçlı uygulanan karantina uygulaması, 11 Eylül itibarıyla kaldırıldı. Kozkalesi Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.''