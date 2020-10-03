Hatay'da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde büfe sahibi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Mimar Sinan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda büfe işleten Orhan Genç (38), iş yerinin önünde U.T'nin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan zanlı U.T, polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.