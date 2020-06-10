  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hatay'da bakkalı silahla öldüren zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:24:51 -
Hatay'da bakkalı silahla öldüren zanlı gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.Ü, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ali Toksöz'ün Akevler Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde işlettiği bakkala gitti.

İkili arasında çıkan tartışma sonrası E.Ü, üzerinde taşıdığı tabancayla Toksöz'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Toksöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın zanlısı E.Ü. gözaltına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Toksöz'ün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı