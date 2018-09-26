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Hatay'da Asi Nehri'nde balıklar oksijen yetersizliğinden telef olmuş

Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde on binlerce balığın telef olmasıyla ilgili yapılan incelemeler sonuçlandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:21
Hatay'da Asi Nehri'nde balıklar oksijen yetersizliğinden telef olmuş

​Asi Nehri'nin Samandağ ilçesi Tekkebaşı Mahallesi'ndeki bölümünde telef olan on binlerce balık sahile vurdu. Tatlı suyun denize döküldüğü alanda telef olan balıkları gören çevre sakinleri, yetkililere haber verdi. Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Vatandaşlar, denizden gelen balıkların geri dönemediğini, tatlı suya karışmaları sonucu telef olduğunu savundu. Çöğürlü Mahalle Muhtarı Mehmet Doğru ise balıkların ölümüne zehirli atıkların neden olduğunu iddia etti.

Hatay Valiliği, resmi internet sitesi üzerinden Gaziantep İl Kontrol Laboratuvarı'na gönderilen numunelerin sonuçlarının paylaştı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Yapılan laboratuvar incelemesi neticesinde balık ölümlerine neden olabilecek herhangi bir fabrika atığı veya zehirli kimyasal bulgusuna rastlanılmamıştır. Toplu balık ölümlerinin nedeniyle ilgili yapılan araştırma sonucunda ise çeşitli nedenlerle Asi Nehri üzerinde oluşturulan bentlerde biriken sularda yüksek miktarda atık su, gübre ve tarım ilacı kalıntısı bulunması sebebiyle nehir suyunda oksijen seviyesinin düşmesi, bentlerin açılması sonrasında az miktarda su içinde üreyen yavru balıkların aniden, yüksek oranda farklı sıcaklığa sahip ve düşük oksijenli suya maruz kalması sebebiyle, Asi Nehri'nin denize dökülen kısmında üreyen balıkların ani değişen fiziksel koşullara uyum sağlayamadığı için toplu ölüm hadisesinin gerçekleştiği değerlendirilmektedir."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:21
  1. Hatay
  2. Gaziantep
  3. hatay
  4. asi nehri balık ölümleri
  5. oksijen yetersizliği

YORUM YAZ

  • yucelyucel3 dk önce
    Hep Cumhurbaşkanın suçu, niye oksijen vermemiş balıklara
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