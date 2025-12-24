Hatay'da ambulans uçak 6 günlük bebek için havalandı

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, kalp yetmezliği, aort koarktasyonu (kalp damarlarında daralma) ve yarık damak tanıları bulunan 6 günlük bir bebeğin sağlık durumu için harekete geçti. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedavi gören minik bebeğin, hayati risk taşıması nedeniyle ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün acil talebi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay Havalimanı'na bir ambulans uçak gönderildi.

İSTANBUL'DA ÖZEL TEDAVİYE ALINDI

Hastaneden sağlık ekiplerinin titiz kontrolünde alınan ve ambulansla havalimanına ulaştırılan bebek, bekletilmeden ambulans uçağa bindirildi. Gökyüzünde kurulan sağlık köprüsüyle İstanbul'a nakledilen bebek, burada uzman ekiplerin beklediği İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı. Bebeğin tedavi sürecinin bu tam teşekküllü merkezde devam edeceği bildirildi.