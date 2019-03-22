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Hatay'da akılalmaz olay! 47 yaşında askere çağrıldı

Hatay'da, yirmi yedi yıl önce İl Nüfus Müdürlüğü ve askerlik şubesi arasında yaşanan yazışma ve iletişim eksikliği dolayısıyla askere gidemeyen Cevdet Kutlu, 47 yaşında askere çağrıldı.

22 Mart 2019 Cuma 17:43
Hatay'da akılalmaz olay! 47 yaşında askere çağrıldı

Hatay’da künefe ustası Cevdet Kutlu, askerlik yaşı geldiği dönemlerde Hatay İl Nüfus Müdürlüğü ve askerlik şubesi arasında yaşanan yazışma ve iletişim eksikliği dolayısıyla askere gidemedi. 47 yaşından sonra gelen askerlik celbi ve para cezasıyla şok yaşayan Kutlu, "Ben şu anda evliyim, devlet büyüklerimiz kendilerini benim yerime koysunlar. Eşime kim bakacak" dedi.

Künefe ustası Cevdet Kutlu 20 yaşlarında iken arkadaşlarına askerlik celbi gelip, kendisine gelmediğinde askere gitmek için askerlik şubesine gitti. Ancak bir türlü bilgilerine ulaşılamayan Cevdet Kutlu yaklaşık 3 yıl boyunca askerlik şubesine gidip gelmesin gerağmen, askerlik celbi kendisine gelmedi. 24 yaşlarında silah bulundurma ruhsatı alan, daha sonra pasaport alarak yurt dışına çıkan Kutlu, asker kaçağı olarak da görülmedi. Ancak Kutlu 47 yaşından sonra İstanbul’da bir otelde kalmak için kimliğini resepsiyona verdiğinde asker kaçağı olduğunu öğrendi.

"2 yıl boyunca gidip geldim"

 

Cevdet Kutlu defalarca askerlik şubesine gittiğini ancak bilgilerine bir türlü ulaşılamadığını belirterek, “Benim askerlikle ilgili sıkıntım var. 19 yaşıma geldiğimde bütün arkadaşlarımın askerlik kağıtları, celpleri geldi, benimki gelmedi. Gelmediği zaman muhtara gittim, şubeye gittim, baktırdık, araştırdım şimdiye kadar askerlik kağıdın yok deyip gönderdiler. Her üç ayda bir ben kontrol ediyorum, gidip geliyorum, kağıdın yok dediler. En son rahmetli babam ile birlikte gittik, bu çocuğun askerlik kağıdı yok, yarın zoruna gider, niye bu çocuğu askere almıyorsunuz dedi. Amca biz mi yazıp gönderelim, askerlik kağıdı geldiği zaman biz bulur göndeririz dediler. Şu an 47 yaşına gelmişim, bu yaştan sonra bana askerlik kağıdı geldi. Ben hiçbir zaman askerlikten kaçmadım ve 2 yıl boyunca gidip geldim. Bana evrağın geldi askere gideceksin diyen olmadı" dedi.

23-24 yaşlarındayken ruhsatlı silah aldığını belirten Kutlu, "Ben ruhsat çıkarırken de üç ay araştırma yapıldı. Emniyetten aradılar, hayırlı olsun ruhsatın çıktı gel al dediler. Onun dışında Suudi Arabistan’a işçi olarak gittim, pasaport çıkarttım. 1998 yılında gittim 2000 yılında geri geldim. 3-4 tane kapıdan giriş, çıkış yaptım. Giderken de gelirken bir sıkıntı çıkmadı. Pasaportumda giriş çıkışlarım, hepsi mevcuttur. Yine askerlikten bir sıkıntı olmadı, asker kaçağı olan yurt dışına gidemez. Bunun dışında 2013 yılında pasaportu yeniledim. Pasaportumu da İstanbul’da Emniyet’ten aldım. Yine askerlikten bir sıkıntı çıkmadı” diye konuştu.

"Ben askerlikten kaçmadım"

 

Uzun yıllar İstanbul’da yaşadığını ve birçok kez Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına girdiğini ve asker kaçağı olarak görünmediğini söyleyen Cevdet Kutlu, “Ben askerlikten kaçmadım ve Türkiye’de yaşıyorum. İstanbul’un göbeğinde Taksim’de yaşıyordum. Askeri kaçağı olsam, bu kimlik kontrolünde çıkıyor. Ben İstanbul’da yaşadığım dönemlerde Taksim’de gezerken işe gidip gelirken kimlik kontrolünden geçtim ve şu ana kadar bir şey olmadı. Antakya’ya geldiğim de 2017 yılında evlendim. Şu anda askerlik kağıdında 11 buçuk milyon ceza ve asker kaçağı muamelesi görüyorum. Ben şu anda evliyim, devlet büyüklerimiz kendilerini benim yerime koysunlar. Bu kadın evde kalıyor, elektriğini, su faturasını kim ödeyecek, kim bakacak. Ben mağdur durumdayım, bir insanı vur öldür, yuvasını yıkma. Ama benim yuvam yıkılmak üzere 47 yaşında bu gelen askerlik kağıdı yüzünden. Bu konuya el uzatılmasını istiyorum. Ben askere gidersem bu kadın ne yer ne içer” ifadelerine yer verdi.

 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:43
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Cevdet kutlu

YORUM YAZ

  • cemilcemil52 dk önce
    köfte seniiii, askerden kaçarsın ha?
  • rıfkırıfkı57 dk önce
    İstikamet kışla, marş marş..Bir ki bir ki..

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