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Hatay'da ailesi perişan halde! 6 yaşındaki çocuk kayboldu

Hassa ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar için jandarma ile AFAD ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

01 Temmuz 2018 Pazar 21:12
Hatay'da ailesi perişan halde! 6 yaşındaki çocuk kayboldu

Mustafa-Durdu Tatar çifti Kırıkhan ilçesinden, Hassa ilçesi Aroaklıkışağı Mahallesi’ne akraba ziyaretine gitti. Çocukları Ufuk Tatar (6) dışarı oyun oynamaya çıktı. Bir süre sonra baba ve anne Tatar çocukları dışarıda göremeyince aramaya başladı. Daha sonra da durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpeği ve drone ile arama kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor. AFAD ekipleri de çalışmalara destek veriyor. 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 21:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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