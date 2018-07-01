Hatay'da ailesi perişan halde! 6 yaşındaki çocuk kayboldu

Mustafa-Durdu Tatar çifti Kırıkhan ilçesinden, Hassa ilçesi Aroaklıkışağı Mahallesi’ne akraba ziyaretine gitti. Çocukları Ufuk Tatar (6) dışarı oyun oynamaya çıktı. Bir süre sonra baba ve anne Tatar çocukları dışarıda göremeyince aramaya başladı. Daha sonra da durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpeği ve drone ile arama kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor. AFAD ekipleri de çalışmalara destek veriyor.