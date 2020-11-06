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Aktüel Hatay'da 7 ev karantinaya alındı
Aktüel

Hatay'da 7 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:25:13 -
Hatay'da 7 ev karantinaya alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 7 evde, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilçede Özeri, Yeşilköy ve Kışlalar mahallelerindeki 7 evin 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

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