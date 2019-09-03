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Hatay’da 30 kilo esrar ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilogram toz esrar ele geçirildi.

03 Eylül 2019 Salı 11:08
Hatay’da 30 kilo esrar ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda Demirköprü Mahallesi’nde 2 otomobile yapılan operasyonda, 30 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.


Şahısların jandarmada sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:08
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