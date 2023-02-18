Hatay'da 296. saatte üç kişi enkaz altından çıkarıldı! Umutlar tükenmedi
Hatay depreminde umutlar tükenmiyor. 296. saatte 3 mucize meydana geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.
Asrın felaketinde 13. günde yeni bir mucize daha gerçekleşti. Kırgız kurtarma ekibi Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişiyi depremin 296. saatinde sağ çıkardı.