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Gündem Hatay'da 296. saatte üç kişi enkaz altından çıkarıldı! Umutlar tükenmedi
Gündem

Hatay'da 296. saatte üç kişi enkaz altından çıkarıldı! Umutlar tükenmedi

Hatay depreminde umutlar tükenmiyor. 296. saatte 3 mucize meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 12:27:00 -

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

Asrın felaketinde 13. günde yeni bir mucize daha gerçekleşti. Kırgız kurtarma ekibi Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişiyi depremin 296. saatinde sağ çıkardı.

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