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Aktüel Hatay'da 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Aktüel

Hatay'da 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:23:47 -
Hatay'da 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, demir yüklü 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Payas-İskenderun Otobanı'nda aynı istikamette seyreden demir yüklü Çetin K'nin kullandığı 31 ACY 725 plakalı tır ile İlhan Ö. idaresindeki 06 BHC 196 plakalı tır çarpıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüleri ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.


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